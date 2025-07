Portogallo-Italia stasera agli Europei femminili: dove vederla in TV, streaming e probabili formazioni

Dopo il successo contro il Belgio, le Azzurre affrontano il Portogallo per consolidare il primato nel Gruppo B. Fischio d'inizio alle 21:00 allo Stade de Genève, diretta in chiaro e streaming

Questa sera, lunedì 7 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile torna in campo per affrontare il Portogallo nella seconda giornata del Gruppo B del Campionato Europeo. Le Azzurre, guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin, scenderanno sul terreno dello Stade de Genève con l'obiettivo di conquistare altri tre punti dopo la vittoria all'esordio contro il Belgio.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00, in uno stadio che promette grande atmosfera e posta in palio altissima. L'Italia arriva alla sfida con entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi, mentre le lusitane sono chiamate a riscattare il pesante ko incassato contro la Spagna nella prima giornata.

I precedenti sorridono all'Italia

Quella di stasera sarà la nona sfida tra le due nazionali: nei precedenti otto confronti, l'Italia ha avuto la meglio in sei occasioni, un bilancio che rafforza la fiducia in vista del match. Le Azzurre cercano continuità, mentre il Portogallo dovrà necessariamente cambiare passo se vuole tenere vive le speranze di qualificazione.

Laura Giuliani, portiere della nazionale femminile

Diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2, emittente che detiene i diritti dell'intero torneo. Il collegamento con lo Stade de Genève inizierà alle 20:45. Gli appassionati potranno seguire la gara anche in streaming gratuito su RaiPlay, piattaforma ufficiale della TV di Stato. Il precedente incontro contro il Belgio, trasmesso su Rai 1, è stato visto da 6.806.000 telespettatori con uno share del 30.9% e punte di ascolto di 7 milioni e mezzo di telespettatori (38% di share).

Probabili formazioni

Portogallo (3-4-1-2): Morais, Correia, Costa, Fatima Pinto, Borges, Jacinto, Tatiana Pinto, Amado, Norton, Jessica Silva, Diana Silva. Ct: Neto.

Italia (3-5-2): Giuliani, Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giuliano, Severini, Boattin, Cantore, Girelli. Ct: Soncin