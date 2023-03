Pornhub: traffici sessuali e scandali nel trailer del nuovo documentario Netflix

Arriverà il 15 marzo su Netflix Money Shot: la storia di Pornhub, documentario incentrato su Pornhub, la controversa piattaforma di video appartenenti alla sfera della pornografia e del sesso. Come si evince dal trailer diffuso in rete, il documentario esaminerà la storia della piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet e il suo recente contraccolpo.

Money Shot: la storia di Pornhub avrà al suo interno interviste senza filtri con attivisti, sex workers ed ex impiegati della piattaforma.

Il nuovo progetto di Netflix viene così descritto (tramite Variety): "Pornhub ha influito sul modo in cui la pornografia viene prodotta e distribuita, consentendo ai creatori di contenuti per adulti di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari, pur se coinvolta in accuse che includevano materiale non consensuale e traffico sul sito. Mentre le organizzazioni anti-tratta cercano giustizia per le vittime, il gigante online può proteggere coloro da cui traggono profitto, o si tratta di una nuova ondata di censura per gli artisti adulti che fanno porno consensuale?"

Money Shot: la storia di Pornhub è prodotto dalla Jigsaw Productions di Alex Gibney.