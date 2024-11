Popeye the Slayer Man insanguina una fabbrica di spinaci nel raccapricciante trailer red band

Si moltiplicano le versioni horror del mitico Braccio di ferro, che diventa materiale terrificante nell'ennesimo B-movie sul marinaio mangiaspinaci in arrivo. Sono, infatti, tre i film horror in arrivo incentrati sul personaggi di Popeye, di cui uno in animazione. Ma il trailer che vi presentiamo oggi appartiene a Popeye the Slayer Man, slasher ultraviolento prodotto da Salem House Films, Millman Productions, Ron Lee Productions e Otsego Media titled Popeye the Slayer Man.

Diretto da Robert Michael Ryan da una sceneggiatura di John Doolan, il film segue un gruppo di amici che si intrufola in una fabbrica di conserve di spinaci abbandonata per girare un documentario sulla leggenda del Marinaio, che si dice infesti la fabbrica e il porto locale. Ne seguirà un bagno di sangue.

"Non vediamo l'ora che il pubblico possa godersi questa versione cruenta e spaventosa di Popeye" anticipa il produttore Jeff Miller. "Abbiamo seguito la vecchia scuola e ci siamo concentrati sull'utilizzo di effetti pratici, senza fare affidamento sulla CG per il sangue. Adesso stiamo parlando con acquirenti molto entusiasti e interessati".

Un trailer davvero gore

Il primo trailer e e il poster di Popeye the Slayer Man diffusi in rete sfoggiano alcuni impressionanti effetti gore pratici che faranno rabbrividire gli spettatori, poiché Popeye invia un gruppo di intrusi in vari modi raccapriccianti.

Girato a New York, Popeye the Slayer Man vede interpreti Sean Michael Conway, Elena Juliano, Mabel Thomas, Marie-Louise Boisnier, Jeff Thomas, Steven McCormack, Angela Relucio e Sarah Nicklin. A interpretare il sanguinario Popeye è Jason Stephens.