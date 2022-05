Poolman: Ariana DeBose e Jennifer Jason Leigh nel cast del film da regista di Chris Pine

L'attrice premio Oscar Ariana DeBose e Jennifer Jason Leigh si sono unite al cast di Poolman, film che segna il debutto alla regia di Chris Pine. In precedenza era stata già annunciata la presenza di Annette Bening e Danny DeVito.

Poolman, debutto alla regia di Chris Pine, sta prendendo sempre più forma. Nelle ultime ore, ad esempio, è stato confermato l'ingresso di Ariana DeBose e Jennifer Jason Leigh nel cast del film. Gli AGC Studios di Stuart Ford stanno finanziando completamente il progetto, lanciato all'EFM all'inizio di quest'anno. Pine dirige da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Ian Gotler, Bening e DeVito. Nell'opera, lo stesso Pine interpreta Darren Barrenman, uno sfortunato sognatore e filosofo che trascorre le sue giornate a prendersi cura della piscina del condominio tahitiano Tiki, nella soleggiata Los Angeles, e a scontrarsi durante le riunioni del consiglio comunale con i suoi vicini Jack e Diane (DeVito e Bening). Quando Barrenman scopre il più grande furto d'acqua nella storia di Los Angeles dai tempi di Chinatown, stringe alleanze difficili con una bella femme fatale mentre segue ogni pista possibile con funzionari corrotti della città e misteriosi benefattori, il tutto in nome della protezione della sua preziosa Los Angeles.

Pine produce con Stacey Sher e Patty Jenkins. Anche il direttore della fotografia Matthew Jensen è salito a bordo del progetto, che dovrebbe entrare in produzione a Los Angeles nel giugno 2022. Per quanto riguarda Ariana DeBose, l'attrice è fresca di riconoscimenti internazionali molto prestigiosi, inclusi l'Oscar, il SAG, il Golden Globe e il BAFTA per la sua interpretazione di Anita in West Side Story di Steven Spielberg. I suoi crediti includono Hamilton, The Prom e Westworld della HBO.

La candidata all'Oscar Jennifer Jason Leigh, invece, ha lavorato con una serie di registi iconici come Quentin Tarantino in The Hateful Eight, Ron Howard per Fuoco Assassino, Robert Altman per America Oggi, Barbet Schroeder per Inserzione Pericolosa e Amy Heckerling per Fuori di Testa.