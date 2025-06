Pomeriggio Cinque, Pier Silvio Berlusconi pensa a una sostituita di Myrta Merlino? Non è Barbara D'Urso

Come riportano le indiscrezioni da giorni, pare che Myrta Merlino sia pronta a lasciare Pomeriggio 5 dopo due anni di conduzione. Ma Piersilvio Berlusconi avrebbe già in mente una sostituta

Le notizie sono ancora fumose e mancano di una conferma ufficiale ma, come ha rivelato Dagospia negli ultimi giorni, pare che ci siano dei cambiamenti alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Dalla prossima edizione, Myrta Merlino potrebbe non essere più al timone del programma pomeridiano di Canale 5 che, prima di lei, è stato condotto da Barbara D'Urso.

Nel corso degli ultimi due anni, però, il programma non ha mai brillato in fatto di ascolti e sul web in molti hanno manifestato rimpianto per la conduzione precedente. Gli spoiler riportano di alcune novità sulla questione.

Cesara Buonamici nel pomeriggi di Canale 5: le ipotesi di Pier Silvio Berlusconi

"Siamo molto soddisfatti del suo impegno, ha lavorato bene, però quando è arrivata sicuramente non pensava a un appuntamento quotidiano così impegnativo", ha affermato Silvio Berlusconi. Secondo quanto rivelato da Dagospia, la situazione è ancora tutta in divenire. A dare man forte al rumor c'è un articolo di Oggi che confermerebbe le ipotesi degli ultimi giorni.

Pare che Pier Silvio Berlusconi stia pensando a una nuova struttura del daytime. Non una cancellazione di Pomeriggio Cinque ma a qualcosa di diverso con una nuova conduttrice. Alberto Dandolo ha paventato il nome di Cesara Buonamici che, da giornalista del TG5, di recente è diventata anche opinionista del GF. La scelta sarebbe motivata dalla volontà di mantenere un approccio giornalistico più approfondito rispetto al passato.

Ovviamente, tutto è rimandato a settembre e all'annuncio dei palinsesti ma, sempre secondo Dandolo, l'ipotesi di ristrutturare il programma ha radici molto profonde. Anche se Mediaset, più volte, ha affermato di essere soddisfatta della conduzione della Merlino, vorrebbe valutare altre opzioni. Si ipotizza però che questi due anni senza Barbara D'Urso siano stati solo di passaggio e un modo per capire sia come gestire il programma che per testare il pubblico. Non resta che attendere i prossimi risvolti.