Pomeriggio 5, ecco quali cambiamenti che saranno apportati al programma da Myrta Merlino

Per molti anni il programma di Pomeriggio 5 ha significato solo una cosa: Barbara D'Urso. A partire dallo scorso anno le cose sono cambiate ed al centro della conduzione è stata messa la giornalista Myrta Merlino. Indubbiamente questo ha portato ad un cambiamento drastico nel tipo di talk show che il pubblico si è trovato a guardare.

Pomeriggio 5: tutte le novità in arrivo

Ecco quindi che, a partire dal prossimo 2 settembre alle ore 16:55 la suddetta conduttrice è pronta a tornare al timone della sua nuova casa, e che, secondo quanto dichiarato da lei stessa in una recente intervista, per conto del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, porterà con sé una serie di interessanti variazioni che renderanno lo spettacolo più interessante anche da guardare, oltre che ascoltare.

Myrta Merlino sostituirà Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

"Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata", ha dichiarato la giornalista. "L'anno scorso sono entrata in punta di piedi, per me era un'esperienza del tutto nuova. Ma adesso porteremo dei cambiamenti. Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace: al centro ci sarà "un segno", "un oggetto", attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose". La Merlino ha poi anche confermato la presenza permanente in studio di due note personalità che arricchiranno le questioni di cui tratterà Pomeriggio 5, tra cui anche la cronaca nera. I nomi in questione sono quelli di Eleonora Giorgi e Antonio Caprarica, esperto di reali inglesi. Di certo quello che attende i telespettatori è qualcosa che non è mai stato tentato prima con il programma, gli ascolti ripagheranno?