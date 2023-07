Myrta Merlino sostituirà Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

Myrta Merlino sostituirà Barbara D'Urso, da settembre, alla conduzione di Pomeriggio 5. La voce circolava da giorni, l'ufficialità è arrivata alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Il nome dell'ex volto di La7 fa parte di quel piano di rinnovamento fortemente voluto da Piersilvio Berlusconi.

Bianca Berlinguer a Retequattro e Myrta Merlino a Canale 5, due nomi che parlano chiaro circa la volontà dell'azienda di "allargare lo spettro editoriale, puntare a un pubblico trasversale con professionisti di peso" come ha sottolineato Berlusconi. E come ogni rivoluzione, anche quella di Mediaset ha mietuto vittime. Una illustre, Barbara D'Urso, che non ha mai concordato con l'azienda il suo allontanamento.

Ma ciò che è fatto è fatto, ormai, e quelle che Piersilvio Berlusconi ha speso per l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 sono suonate come un definitivo saluto: "Ringrazio Barbara per la professionalità e l'impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all'anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica".