Poliziotto superpiù, Terence Hill e la scena in cui mangia fiori: "Erano veri"

In Poliziotto superpiù è presente una sequenza piuttosto peculiare in cui Terence Hill mangia dei fiori: l'attore ha dichiarato che "erano veri".

Durante una scena molto peculiare di Poliziotto superpiù, Terence Hill mangia degli splendidi fiori bianchi, a questo proposito gli fu chiesto in un'intervista: "Nella sequenza in cui mangi dei fiori mentre fai fare uno strano test stradale ai cattivi di turno, i fiori in questione erano veri o fiori commestibili?" al che Terence rispose: "Erano veri eccome!"

Il leggendario attore italiano ha parlato di questa sequenza del film anche più recentemente, nella sezione Q&A del suo sito ufficiale, e secondo lui i fiori erano del tutto autentici visto che, alla fine, "non fa certo male mangiare qualche fiore! Dopotutto, sono piante. Ma non provateci anche voi, naturalmente!"

Il film, una coproduzione tra Italia e Stati Uniti, è una commedia fantascientifica interpretata da Hill, nel ruolo di un agente di polizia di Miami che acquisisce accidentalmente dei singolari superpoteri. La pellicola fu pensata principalmente per il pubblico americano e fu trasmessa più volte da HBO nel corso dei primi anni ottanta.

A proposito di Poliziotto superpiù un critico di Fantafilm ha dichiarato: "Il soggetto richiama, un po' anacronisticamente, le innocue commedie americane a sfondo fantascientifico con gli sbadati protagonisti trasformati in super-uomini dalla bomba atomica. Sergio Corbucci lo adatta su misura alla verve del dinamico Terence Hill e si assicura la simpatia dei nostalgici del cinema di altri tempi."