Pokémon: in arrivo una nuova serie ambientata nella regione di Galar

In arrivo una nuova serie di corti dedicata ai Pokémon, ambientata nella regione di Galar come nei videogame Spada e Scudo.

Una nuova serie di corti dedicati ai Pokémon arriverà il prossimo gennaio, tratta dai giochi Pokémon Spada e Scudo e ambientata nella regione di Galar, che si intitolerà Pokemon: Twilight Wings.

La notizia è stata data sul sito web ufficiale di Pokémon, dove i fan sono stati avvisati che la serie Pokemon: Twilight Wings sarà prodotta dallo studio Colorido e che parlerà degli abitanti della regione di Galar: "La serie mostrerà nel dettaglio i sogni dei residenti di Galar, le realtà che devono affrontare, le sfide che devono superare e i conflitti che devono risolvere"

Pokémon: Twilight Wings sarà un anime di 7 episodi da 5 minuti, che andrà in onda interamente online sul canale Youtube ufficiale dei Pokémon, esplorando le storie e i problemi che dovranno affrontare vari personaggi di Galar, probabilmente includendo molti dei Pokémon esclusivi della regione. Galar è una regione che consiste in una grossa isola circondata dal mare, con cinque isolotti di dimensioni estremamente ridotte che si trovano intorno alla sua costa. In questa regione si possono trovare numerosi Pokémon rari, come quelli leggendari Zacian o Zamasenta.

L'anime sarà diretto da Shingo Yamashita, con dialoghi scritti da Sou Kinoshita. Shin Ogasawara invece si occuperà del design dei personaggi. La serie arriverà con il primo episodio il 15 gennaio 2020, ancora non sappiamo se e quando sarà disponibile in italiano.