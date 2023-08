Better Call Saul, Rhea Seehorn spera di poter interpretare di nuovo Kim

Rhea Seehorn, interprete di Kim Wexler in nel celebre spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul, spera di poter riprendere il ruolo in futuro.

La star di Better Call Saul e candidata agli Emmy, Rhea Seehorn vorrebbe riprendere il ruolo di Kim Wexler nella serie. In un'intervista a The Hollywood Reporter, avvenuta prima dello sciopero SAG-AFTRA, l'attrice ha rivelato cosa ha imparato dal personaggio, cosa le ha lasciato e ha spiegato perché sarebbe disposta a interpretarlo di nuovo in futuro.

Better Call Saul: Rhea Seehorn insieme a Bob Odenkirk in una scena del primo episodio della seconda stagione, Switch

"Non credo che la dimenticherò mai. Spero che un giorno ci sia un'occasione per rivisitare questi personaggi. Interpretare un personaggio nel corso di sette anni, e l'enorme margine di evoluzione, di sottotesto e di crescita che ci hanno permesso di interpretare, mi ha fatto percepire Kim molto tridimensionale, come un essere umano. Ci sono parti di lei, come attore e come essere umano, che sto ancora cercando di imparare, ma non ci riesco del tutto. Non ho una poker face come lei. Vorrei non riempire nervosamente i silenzi. È stato molto significativo per me incontrare i fan per cui Kim ha significato così tanto e rendermi conto che [gli spettatori] sono spesso i suoi più grandi confidenti nelle scene", ha detto l'attrice.

Kim, una performance da Emmy

Mentre la maggior parte degli spin-off non è all'altezza della celebre serie originale, Better Call Saul e il film spin-off El Camino hanno sfidato le probabilità essendo altrettanto avvincenti di Breaking Bad. Kim, interpretata da Seehorn, è un personaggio ricchissimo di sfumature ed è parte integrante del successo di Better Call Saul. La sua interpretazione le è valsa la candidatura agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.