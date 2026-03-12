Splendida Cornice stasera su Rai 3: Jovanotti, Lino Guanciale e gli ospiti del 12 marzo

Stasera Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di Splendida Cornice con Jovanotti da Singapore e Lino Guanciale e Rocco Papale in studio. Tra interviste, musica dal vivo e danza.

Torna stasera giovedì 12 marzo alle 21.20 su Rai 3 l'appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari che unisce divulgazione culturale e intrattenimento con un format originale e sempre imprevedibile. Tra gli ospiti di questa sera personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo.

Ospiti di Splendida Cornice di questa sera

Tra i protagonisti della puntata ci sarà Lorenzo Jovanotti, collegato da Singapore per raccontare i suoi nuovi progetti e le esperienze artistiche che lo stanno portando in giro per il mondo. In studio arriverà anche Marco Belinelli, leggenda del basket italiano e primo giocatore del nostro Paese a vincere un titolo NBA, oggi protagonista del progetto cinematografico The Basketball Dream.

Lino Guanciale e Rocco Papaleo tra teatro, cinema e musica

Spazio anche al mondo dello spettacolo con Lino Guanciale, impegnato a teatro con Miracolo a Milano, in cui insieme a Claudio Longhi fa rivivere, l'indimenticabile favola della premiata ditta De Sica-Zavatti. In studio anche Rocco Papaleo, regista del film Il bene comune, qui la recensione del film. L'attore sarà protagonista anche di un momento musicale sulle note di Fly Me to the Moon.

Il bene comune: Rocco Papaleo in una scena

Musica e Danze a Splendida Cornice

La musica continuerà con Aleandro Baldi, che presenterà il nuovo brano Mancarsi ed Aversi e si esibirà insieme alla conduttrice sulle note di Non amarmi. In collegamento interverrà anche il geologo e divulgatore Mario Tozzi. Non mancheranno le esibizioni dal vivo: Geppi Cucciari sarà protagonista di una performance speciale su L'ombelico del mondo, mentre i primi ballerini del Teatro alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, porteranno in scena il balletto Amore e Psiche.

Il confronto con pubblico ed esperti

Come di consueto, il dialogo in studio sarà animato dal pubblico e dagli esperti: la pioniera dell'ingegneria aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata Ester Viola e lo psicoterapeuta Alberto Penna.