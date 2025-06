Pixar torna in Italia: annunciato Gatto, il nuovo film ambientato a Venezia

Disney e Pixar hanno riaffermato ancora una volta il loro impegno nei confronti del Festival dell'Animazione di Annecy, un evento di livello mondiale che gli studios utilizzano ogni anno per fornire notizie esclusive e proiezioni in anteprima ai fan dell'animazione.

In quella che si è aperta come una normale anteprima del prossimo film in uscita dello studio, Elio, il boss di DisneyPixar, Pete Docter, ha svelato un ricco programma e un film completamente nuovo, dando la notizia al pubblico in anteprima mondiale.

Gatto, atteso per l'estate 2027, è realizzato dal team di registi che ha ha lavorato su Luca, ovvero il regista Enrico Casarosa e il produttore Andrea Warren. Il film d'esordio alla regia di Casarosa, tra i preferiti dai fan grazie ai suoi personaggi adorabili e alle lussureggianti ambientazioni italiane, è stato il primo della Pixar a essere distribuito esclusivamente su Disney+, dato che il mondo stava vivendo l'incubo della pandemia.

Pixar sbarca a Venezia, ecco la trama di Gatto

Elio: una foto del film

Da allora, DisneyPixar - con grande piacere di tutti i fan dell'animazione - è tornata a una strategia di distribuzione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il pubblico di Annecy potrebbe inoltre essere il primo a poter vedere proiettato Gatto, visto che la rassegna si terrà a giugno 2027.

Un primo piano di Pete Docter

Questo nuovo film Pixar torna in Italia, il paese natale di Casarosa, e questa volta a Venezia, dove, dopo anni di attività in questa straordinaria città di mare, un gatto nero di nome Nero comincia a chiedersi se ha vissuto la vita giusta.

Indebitatosi con un boss della mafia felina locale, Nero si trova in difficoltà ed è costretto a stringere un'amicizia davvero inaspettata che potrebbe finalmente condurlo al suo scopo.... a meno che il lato misterioso e oscuro di Venezia non abbia prima la meglio su di lui. Di seguito, invece, trovate il trailer finale di Elio, in uscita il 18 giugno nelle sale italiane.