Pixar: lo studio fa partire i casting per il primo personaggio transgender

Dalle ultime dichiarazioni, sembra che la Pixar stia cercando una doppiatrice per il primo personaggio transgender che farà parte del nuovo progetto non ancora svelato.

Dopo aver introdotto il loro primo personaggio apertamente LGBTQ+ in Onward lo scorso anno, sembra che la Pixar voglia continuare su questa scia inserendo il primo personaggio transgender nel prossimo progetto ancora segreto, come annuncia un comunicato su un nuovo casting iniziato in questi giorni.

Su Twitter è stato pubblicato da TransMarch un nuovo avvisto di casting da parte della Pixar Animation Studios, dove viene annunciato che lo studio sta ora cercando doppiatori per il prossimo progetto. Né il nome né la descrizione del progetto animato sono stati divulgati, ma l'avviso è stato condiviso descrivendo esattamente ciò che il dipartimento casting della Pixar sta cercando.

Come si legge nel comunicato, il personaggio è descritto come una ragazza transgender di 14 anni, compassionevole, divertente e che ti protegge sempre le spalle. Secondo quanto riferito, lo studio è alla ricerca di attrici dai 12 ai 17 anni che siano entusiaste, estroverse, divertenti ed energiche e in grado di ritrarre in modo autentico una ragazza transgender di 14 anni.

Vista l'emarginazione e le critiche mosse alla comunità transgender negli ultimi anni, questo è un passo enorme da parte della Pixar, infatti includere un'accurata rappresentazione transgender in un film in uscita per la prima volta è un gesto molto inclusivo. Qualunque sia questo progetto che sarà annunciato, Pixar Animation Studios ha sicuramente fatto un passo nella giusta direzione.