Pixar celebra il 35° anniversario con un adorabile montaggio

Pixar ha celebrato il trentacinquesimo anniversario dello studio di animazione realizzando un divertente montaggio che raccoglie alcuni dei momenti cult dei film realizzati dalla compagnia.

Il 3 febbraio è un giorno importante per i Pixar Animation Studios perché segna l'anniversario della loro fondazione come società indipendente. Nata come divisione della Lucasfilm, Pixar si è separata dalla casa madre nel 1986 attirando poi l'attenzione di Steve Jobs, che divenne un investitore di maggioranza prima dell'inizio della collaborazione con Disney. Anche dopo l'uscita di film come Toy Story e A Bug's Life, la Pixar era ancora un'entità a sé stante e non sarebbe diventata una affiliata di Disney fino al 2006.

Per celebrare la sua lunga storia, lo studio ha diffuso via social un montaggio che racchiude tutto ciò che è stato creato in questi anni, inclusi i primi cortometraggi e le produzioni Disney+.

Tra i fautori del successo di Pixar, John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter e il compianto Joe Ranft hanno dato vita a una vera e propria magia che prosegue anche oggi. L'ultima fatica di Pixar è il film Soul, lanciato a fine 2020 sulla piattaforma streaming Disney+, che punta a entrare nella cinquina del miglior film d'animazione agli Oscar.

Pixar su Disney+: 15 film da vedere

Al momento, Pixar ha tre nuovi progetti confermati in fase di lavorazione, Luca, romanzo di formazione ambientato in Italia, Turning Red, che racconta la storia di una tredicenne che si trasforma in un gigantesco panda rosso, e Lightyear, un film sul vero "Buzz" di Toy Story.