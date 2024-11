Pirateria online: smantellata una delle più vaste reti di streaming illegale

L'operazione Taken down della polizia ha smantellato la più diffusa organizzazione criminale attiva nel settore della pirateria online che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti.

La polizia, coordinata dalla Procura di Catania, ha eseguito un'operazione chiamata Taken Down contro la pirateria audiovisiva in Italia ed Europa. L'attività ha portato allo smantellamento di quella che è stata definita la più diffusa organizzazione criminale transnazionale, in grado di servire illegalmente oltre 22 milioni di utenti.

I dettagli dell'operazione

A lavorare all'operazione sono stati oltre 270 operatori della polizia postale che hanno compiuto ben 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e hanno collaborato con i colleghi stranieri in occasione di 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone. La polizia croata ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati.

Taken Down ha portato al sequestro di oltre 2.500 canali illegali e server che gestivano la maggior parte dei segnali illeciti in Europa, creando in questo modo un giro illegale di affari stimato in oltre 250 milioni di euro mensili.

L'operazione è stata pianificata dalle autorità giudiziarie internazionali Eurojust ed Europol. Il Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha coordinato le azioni, collaborando con @on (operation network), la rete operativa che può contare sui finanziamenti della Commissione europea ed è guidata dalla Dia.

Pirateria in aumento a causa della distribuzione cinema-streaming nello stesso giorno

I commenti sull'operazione

Francesco Curcio, il procuratore di Catania, ha spiegato in una conferenza stampa che sono stati oscurati 22 milioni di utenti in Europa che ora rischiano una sanzione amministrativa. Da Catania ha preso il via l'indagine che ha portato all'individuazione di un'organizzazione piramidale che gestiva annualmente ben tre miliardi di euro.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha commentato le azioni precese contro la pirateria ringraziando la Procura e la Polizia Postale di Catania, Europol e l'Audiovisual Anti-Piracy Alliance e sottolineando l'importanza dei risultati ottenuti, grutto di un "lavoro sinergico" che ha permesso di smantellare l'organizzazione criminale che operava su scala internazionale. Duilio ha aggiunto: "Azioni come questa, insieme al contributo sistematico che dà Piracy Shield oscurando in tempo reale i siti pirata, rendono più efficace la lotta a un fenomeno che danneggia l'industria audiovisiva distruggendo migliaia di posti di lavoro".