Pippo Franco ricoverato per un'ischemia: le sue condizioni

Pippo Franco è stato ricoverato in ospedale per un'ischemia: le sue condizioni, secondo le ultime informazioni, sarebbero migliorate.

Pippo Franco è stato ricoverato nella notte all'ospedale Gemelli di Roma: i medici gli hanno diagnosticato una TIA, ovvero un attacco ischemico transitorio che è in via di risoluzione. L'ANSA, nelle ultime ore, ha parlato di un miglioramento delle condizioni di salute del cabarettista.

Pippo Franco, 81 anni, ha fatto vivere momenti di apprensioni ai familiari e ai fan quando stanotte è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Le condizioni di salute dell'attore sono sensibilmente migliorate nelle ultime ore. Secondo l'Adnkronos, i prossimi giorni saranno usati dai dottori che lo tengono in cura per fare ulteriori accertamenti, dopo di che "l'attore comico dovrebbe lasciare il Gemelli entro la fine di questa settimana", riporta la nota agenzia di stampa.

Negli ultimi mesi Pippo Franco è stato spesso al centro di polemiche per le sue posizioni vicine ai no-vax, durante un blitz delle forze dell'ordine, il suo medico di base fu arrestato perché in possesso di numerosi Green pass falsi, dove veniva certificata la vaccinazione di persone che non si erano mai sottoposte al trattamento. Uno di questi Green Pass falsi era intestato all'ex comico de Il Bagaglino. Solo in un secondo momento, e dopo molte controversie, l'avvocato di Franco sostenne che il suo assistito era stato regolarmente vaccinato con tre dosi.

Lo scorso anno, Pippo Franco si è presentato in una Lista Civica che, alle ultime elezioni per il sindaco di Roma, appoggiava il candidato del centrodestra Enrico Michetti. Alla fine dello spoglio furono contati solo 81 voti per l'attore che quindi non siede tra i banchi del Campidoglio.