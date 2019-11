Piovono polpette, su Netflix in streaming da oggi!

Piovono polpette arriva su Netflix dal 28 novembre: disponibile in streaming il divertente film d'animazione targato Sony uscito nel 2009!

Piovono polpette arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: sullo schermo il film d'animazione di successo del 2009 diretto da Phil Lord e Chris Miller, registi del The Lego Movie.

Piovono polpette è la storia dell'aspirante inventore Flint Lockwood, un genio strambo con grossi problemi di socializzazione e autore di alcune delle idee più strampalate mai concepite. Ora Flint è determinato a creare qualcosa che faccia felice la gente, ma il suo macchinario per trasformare l'acqua in cibo distrugge la piazza della sua cittadina e sparisce tra le nuvole. Un giorno però iniziano a piovere cheeseburger dal cielo: la sua macchina funziona veramente!

Ma quando la gente chiede avidamente sempre più cibo, il macchinario inizia a creare problemi... Il film è entrato nel Guinness dei Primati: in Messico per promuovere la pellicola è stata realizzata la polpetta da record da 49.5 chilogrammi, preparata dai cuochi del Ritz Carlton di Cancún. L'executive chef dell'albergo ha ottenuto questo appetitoso risultato superando il precedente record stabilito nel 2008, di 32,93 chilogrammi. Dopo la certificazione, la polpetta è stata tagliata in porzioni normali e servita a tutti quelli che hanno partecipato all'evento.

Piovono polpette è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.