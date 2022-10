Piove: in esclusiva il poster del nuovo film di Paolo Strippoli, al cinema dal 10 Novembre

Grazie a Fandango possiamo presentarvi in esclusiva il poster ufficiale di Piove, il dramma-horror di Paolo Strippoli ambientato in una Roma costantemente sul punto di esplodere.

La nuova pellicola del filmmaker arriva un anno dopo il premio per la Miglior Regia al Festival di Taormina 2021, ottenuto dal regista con il film d'esordio A Classic Horror Story.

Piove: il poster in esclusiva

Il film nasce dalla scrittura di Jacopo Del Giudice vincitore con la sceneggiatura di Piove della 32° edizione del Premio Franco Solinas. Primo e unico horror a vincere Il primo Premio nella storia del Solinas.

Nel cast del film figurano: Francesco Gheghi (Io Sono tempesta,, Padre Nostro ), Cristiana Dell'Anna (Qui Rido Io , E' stata la mano di Dio), Fabrizio Rongione (Rosetta, L'enfant, Il Matrimonio di Lorna dei fratelli Dardenne, Diaz di Vicari) e Leon de la Vallèe (La terra dei figli di Cupellini) aka Leon Faun nella sua vita parallela da rapper.

La pellicola di Strippoli, distribuita da Fandango, è prodotta da Propaganda Italia (5 è il numero perfetto) in coproduzione con GapBuster (FreaksOut). Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest di Austin e in anteprima europea allo Strasbourg European Fantastic Film Festival.

Piove: i tre giovani talenti provenienti dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e dalla fucina del Premio Solinas

La sinossi di Piove, dal 21 ottobre in concorso nella Sezione Panorama di Alice nella città per l'anteprima italiana prima dell'uscita nelle sale prevista per il 10 Novembre, recita: "Da qualche giorno Roma è teatro di un evento singolare: quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un vapore denso di cui non si conosce l'origine. Nessuno può immaginare che chiunque respiri questo misterioso vapore dovrà farà i conti con ciò che reprime, i suoi istinti più oscuri, la sua rabbia. Neanche la famiglia Morel."