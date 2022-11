Pinocchio: un libro svela i segreti della realizzazione del film di Guillermo del Toro

Dal 4 dicembre arriverà in alcuni cinema, prima del debutto su Netflix previsto il 9 dicembre, il film Pinocchio, il progetto ideato da Guillermo del Toro ispirato al classico di Carlo Collodi e, per chi volesse scoprire qualche dettaglio in più del lavoro compiuto dietro le quinte è in arrivo un libro ricco di curiosità, immagini e interviste.

Il sito ScreenRant ha infatti pubblicato in anteprima alcune immagini tratte dal volume, dando un assaggio di quello che potranno vedere i fan.

Il libro Guillermo del Toro's Pinocchio: A Timeless Tale Told Anew è stato scritto da Gina McIntyre ed è composto da interviste esclusive, concept art, immagini del dietro le quinte e informazioni sulla produzione.

Guillermo del Toro ha inoltre firmato la prefazione del libro dedicato al lungometraggio che ha diretto insieme a Mark Gustafson, in vendita a circa 58 €.

Le immagini pubblicate da ScreenRant regalano qualche dettaglio di come è stato ideato il naso del burattino, oltre a svelare i concept art di altre due scene importanti.

Pinocchio: un'immagine tratta dal libro dedicato al making of del ilm

Pinocchio: riflessioni sull'estetica del film di Guillermo del Toro

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha deciso di reinventare il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante film in stop-motion diretto da del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.