Pietro Scalia: 'Anton Yelchin e Robin Williams protagonisti del mio film da regista mai realizzato'

Pietro Scalia ha avuto una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, ma non ha ancora realizzato il suo sogno lavorativo: dirigere un film. Ospite di Locarno 2023, dove ci ha rilasciato una lunga intervista, il montatore premio Oscar ha spiegato che il progetto era già pronto e aveva anche scelto il cast, composto dai compianti Anton Yelchin e Robin Williams.

"Ho sempre voluto fare il regista, fin dal principio" ha raccontato Pietro Scalia. "Avevo girato corti, documentari e avevo anche una sceneggiatura pronta quando sono tornato in Svizzera alla fine degli studi. Ma dopo sei mesi ancora nessuno mi aveva chiamato e io volevo lavorare, così sono tornato negli Stati Uniti. Mentre aspettavo l'occasione per dirigere un film, ho fatto molti lavori e il montaggio mi piaceva molto, ma il sogno di dirigere un film è ancora là intatto. Ridley scott si è offerto di aiutarmi, ma me interessano soprattutto le storie vere".

Pietro Scalia a Locarno col Pardo per il Vision Award Ticinomoda

JFK, Pietro Scalia: "Quando ritirai l'Oscar Oliver Stone mi chiese 'Dì qualcosa di buono su di me'"

Un cast stellare

Scalia rivela che era sul punto di girare un film ed era quasi tutto pronto, cast compreso. "Avevo sviluppato un progetto che si chiama Everybody Hates the Phone Companies, la casa di Ridley Scott aveva acquistato i diritti della storia che parla di uno dei primi hacker, è una storia vera. Si tratta di un soggetto alla Prova a prendermi, fuga classica, Il problema era che per dirigere il film avrei dovuto fermarmi, smettere di montare per un bel po' di tempo. Dino De Laurentiis mi disse: 'Se fai il regista devi smettere di montare e prenderti del tempo'".

Per Everybody Hates the Phone Companies, Scalia aveva messo insieme un cast invidiabile: "Avevo Anton Yelchin e Robin Williams, purtroppo entrambi sono scomparsi. Era un film a basso costo con attori famosi, erano tutti interessati. Avevo fatto un provino a Jennifer Lawrence, era prima di Hunger Games. Iniziava a essere un progetto interessante, ma mi hanno offerto un altro montaggio e ho buttato in aria mesi di lavoro. Magari prima o poi riuscirò a dirigere sul serio un film".