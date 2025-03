L'omaggio a Pietro Genuardi del Paradiso delle signore e di CentoVetrine dopo la notizia della morte

La notizia della morte di Pietro Genuardi, amato volto del piccolo schermo, è arrivata improvvisa nella giornata del 14 marzo 2025. L'attore, noto per i ruoli in Vivere, CentoVetrine e Il Paradiso delle signore, aveva annunciato lo scorso ottobre di doversi prendere una lunga pausa dal set di Rai 1 a causa di una grave malattia del sangue, che l'avrebbe costretto a lunghi e faticosi cicli di cure.

Ieri invece, a soli 62, e già in lista d'attesa per il trapianto di midollo, la notizia della sua scomparsa. Tra i primi messaggi di cordoglio è stato quello di Mediaset, che ha salutato per sempre il suo indimenticabile Ivan Bettini, il personaggio che Genuardi aveva interpretato in CentoVetrine dal 2001 al 2014.

Il ricordo del cast di CentoVetrine

Commosse le parole di Anna Safroncik, che al suo fianco ha interpretato Anna Baldi fino al 2007: "Amico mio, mi spezzi il cuore così. Oggi, ci hai lasciati, non riesco ancora ad accettarlo... Quanta vita abbiamo vissuto insieme, quante emozioni, ristate e lacrime abbiamo condiviso... Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell'anima. Riposa in pace".

L'attrice d'origine ucraina, raggiunta poi da AdnKronos, ha aggiunto che Pietro Genuardi era: "Il miglior partner che io abbia mai avuto sullo schermo. Era un vero gentiluomo, non solo aveva rispetto per me come attrice ma anche come donna. Non sempre sul set si incontrano attori maschi gentili. Pietro, invece, era premuroso con tutti e un grande professionista".

Melania Maccaferri, che nella soap di Canale 5 interpretava Francesca Bettini, la figlia di Genuardi sullo schermo, l'ha ricordato con una frase semplice: "Ti voglio bene".

Più generosa di parole colei che era la moglie sullo schermo, Sabrina Marinucci, Rosa Bianco per tutti gli spettatori: "Ciao Pietro.. Questa notizia mi ha lasciata senza fiato, troppi bellissimi ricordi hanno attraversato in un attimo la mia mente, anni meravigliosi condivisi con te, sul lavoro e anche fuori.. i viaggi, la nascita di mia figlia e tanti altri momenti importanti. Te ne sei andato troppo presto, troppo.. ci mancherai".

"Simpaticone sorridente": il ricordo dei colleghi del Paradiso delle signore

Pietro Genuardi sul set de Il Paradiso delle signore

Tra i primi colleghi a rendere omaggio a Pietro Genuardi via social c'è stato Flavio Parenti, che gli spettatori de Il Paradiso delle signore conoscono come il perfido conte Tancredi di Sant'Erasmo: "Con grande tristezza saluto la scomparsa di Pietro Genuardi, il celebre magazziniere del Paradiso - noto a molti come Armando - e tanto altro ancora. Negli anni sul set non ho mai avuto l'occasione di recitare al tuo fianco, ma i nostri incontri quotidiani al trucco mi hanno sempre fatto apprezzare la tua energia, il tuo sorriso e il tuo fascino. La tv italiana perde un pezzo della sua storia e noi un pezzo di cuore. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia. Riposa in pace".

Ha voluto invece ricordarlo attraverso un aneddoto, che dicesse qualcosa in più del suo carattere, Ornella Giusto, interprete di Rosalia Caffarelli nella soap RAI: "Caro Pietro ricordo quando ci siamo conosciuti eravamo alla mensa studi Videa io stavo pranzando da sola ero in pausa avevo finito di girare alcune scene al Paradiso delle Signore era il tuo primo giorno di riprese ci siamo conosciuti lì, abbiamo poi pranzato insieme con Pietro Masotti (Marcello) anche per lui era il suo primo giorno sul set del Paradiso, agosto 2020. Ricordo la tua Gioia, simpaticone sorridente accogliente... Ci mancherai molto".

Non poteva mancare naturalmente il ricordo di Vanessa Gravina, che aveva recitato con lui sia in CentoVetrine che, dal 2020, nel Paradiso: "Amico caro, amico e collega speciale... Da oggi senza te non sarà più lo stesso. Beffa cattiva e amara del destino... Non intacca il ricordo tuo, sempre ironico, folle, 'incosciente' e talentuoso collega. Amico, ti porto con me e con chi continuerà a volerti sempre bene. Ciao Pietro".