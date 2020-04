Piero Chiambretti ritorna su Instagram dopo il Coronavirus

Piero Chiambretti era stato ricoverato un mese fa quando era risultato positivo al Covid-19 insieme all'anziana madre che purtroppo non ce l'ha fatta.

Piero Chiambretti torna a postare un selfie su Instagram per la prima volta dopo essere guarito dal Coronavirus. L'attore si è fotografato sdraiato sul letto e il suo ritorno sui social è stato accolto con entusiasmo dai follower e dai colleghi di lavoro.

È passato poco più di un mese da quando Piero Chiambretti e la madre Felicita furono ricoverati d'urgenza all'ospedale Mauriziano di Torino perché positivi al Covid-19. La mamma purtroppo dopo qualche giorno non riuscì a superare la crisi e morì durante la degenza. Il conduttore di #CR4-La Repubblica delle donne è stato dimesso il 30 marzo, e quando lasciò l'ospedale condivise un messaggio di ringraziamento: "Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico". Dopo aver affidato ai social l'addio alla madre con una poesia scritta proprio dalla signora Felicita, oggi Piero pubblica questa foto accompagnata dalla scritta "steso".

Tra i vari messaggi di saluto ricevuti da Piero Chiambretti da follower e colleghi, uno dei più sentiti è quello di Cristiano Malgioglio, suo compagno di avventura nel programma di Rete 4 "Amico caro, che bello finalmente vederti in foto dopo così tanto tempo - scrive il cantautore - dove sul tuo volto si legge tutta la sofferenza che hai dovuto sostenere. Ti confesso che ho molto sofferto per te e per la scomparsa della tua meravigliosa madre. Ti prego adesso di mettere a posto tutte le malinconie che occupano il tuo cuore. Ricordati che il tempo cerca di cicatrizzare a malapena tutte le ferite. Ti voglio bene amicone mio. La sorella che avresti voluto avere. Eccomi sono qui".