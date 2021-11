Pierfrancesco Favino e la dimostrazione d'inglese a Che Tempo Che Fa (VIDEO)

Pierfrancesco Favino, come testimonia un video tratto dall'ultimo episodio di Che Tempo Che Fa, ha realizzato un'esilarante dimostrazione d'inglese per il pubblico di Rai Tre.

Pierfrancesco Favino, intervistato da Fabio Fazio durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, in onda su Rai Tre, ha regalato al pubblico della celebre trasmissione televisiva un'esilarante dimostrazione d'inglese, molto simile a ciò che i maestri insegnano ai bambini che frequentano le scuole elementari.

Favino, come dimostra il video disponibile su www.raiplay.it, ha recitato una breve storia, con un finale a sorpresa, che aveva tra i suoi principali protagonisti un gatto intento a salire su un tavolo e "la mamma" e "la nonna" che invece erano alle prese con una finestra aperta.

L'attore italiano, instigato dal conduttore, inizialmente ha recitato una parte del celebre soliloquio presente nella prima scena del terzo atto dell'Amleto di William Shakespeare: il celebre "Essere, o non essere, è questo il dilemma." (To be, or not to be, that is the question. nell'originale inglese).

Pierfrancesco Favino, in seguito, ha estratto dalla tasca un foglietto di carta e ha iniziato a raccontare, in lingua inglese, la breve e semplice storia di un gatto che esce da una finestra del primo piano di un palazzo dopo che "la mamma" e "la nonna" l'avevano ripetutamente aperta e chiusa per un numero indefinito di volte.