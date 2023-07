Piedone: Sky svela la sinossi della serie con Salvatore Esposito

Ecco le prime novità su Piedone, serie Sky in sviluppo con l'aiuto dell'interprete e sceneggiatore Salvatore Esposito, ecco la sinossi della storia raccontata in quattro episodi prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Dopo le anticipazioni dello scorso anno, Sky ha svelato la sinossi dell'attesa serie con Salvatore Esposito, Piedone, che darà nuova vita al personaggio interpretato da Bud Spencer negli anni '70.

Salvatore Esposito, star di Gomorra - La serie, Fargo e Spaccapietre si calerà nei panni di un ispettore di polizia, erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l'ormai mitico Piedone Lo Sbirro del 1973.

La serie in 4 episodi prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus, è creata e scritta da Peppe Fiore ed è diretta da Alessio Maria Federici. Gli autori del soggetto di serie sono Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

Di cosa parla Piedone?

L'ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema, anzi, sono l'arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d'origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un'indagine e l'altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

Piedone arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.