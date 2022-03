Phoebe Waller-Bridge realizzerà una nuova serie per Prime Video

Phoebe Waller-Bridge ritornerà nel mondo delle serie tv con un nuovo progetto, ancora senza un titolo ufficiale, realizzato per Prime Video.

Phoebe Waller-Bridge collaborerà con Amazon per realizzare una nuova serie prodotta per Prime Video.

L'attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice aveva già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione della distribuzione internazionale di Fleabag.

Per ora Amazon non ha svelato i dettagli riguardanti il nuovo progetto ideato per il piccolo schermo da Phoebe Waller-Bridge che, recentemente, ha portato al successo la serie Killing Eve.

La serie sarà la prima realizzata nell'ambito dell'accordo, della durata di tre anni, che la star ha stretto con Amazon Studios nel settembre 2019.

Un anno fa Phoebe aveva iniziato a sviluppare, sempre per Prime Video, la serie reboot di Mr. & Mrs. Smith, ispirata al film con star Brad Pitt e Angelina Jolie. Dopo alcuni mesi, tuttavia, la filmmaker ha abbandonato il progetto di cui avrebbe dovuto essere anche protagonista accanto a Donald Glover per divergenze creative.

Tra i suoi progetti più recenti ci sono Run, con star Merritt Wever e Domhnall Gleeson, la sceneggiatura di No Time To Die e una parte nel quinto capitolo della saga di Indiana Jones.