Phoebe Waller-Bridge estende il suo accordo con Amazon e lavora alla serie Sign Here

Phoebe Waller-Bridge ha allungato il suo accordo con Amazon e, in occasione dell'annuncio, è stato svelato che è al lavoro sullo sviluppo di una nuova serie tratta dal romanzo Sign Here.

Il libro scritto da Claudia Lux, al suo debutto nel mondo della letteratura, è stato pubblicato nel mese di ottobe da Penguin e viene descritto come un progetto dall'umorismo dark e incredibilmente coinvolgente.

Sign Here racconta la storia di un giovane che vive e lavora nell'Inferno. Peyote Trip si occupa infatti del dipartimento che si trova al quinto piano degli Inferi. Nessuna delle sue penne funziona, la macchina del caffè non funziona da un secolo e l'unico drink che viene offerto è il Jägermeister, ma è ancora all'Inferno e dopo aver aspettato per mille anni ha l'idea di un piano che potrebbe cambiare la sua vita (e morte) per sempre. Lux co-scriverà il pilot e farà parte del team della produzione.

Phoebe Waller-Bridge sarà coinvolta nella realizzazione del pilot in collaborazione con Jenny Robins.

L'artista sarà protagonista come attrice in occasione di Indiana Jones e la Ruota del Destino, e recentemente ha prodotto e ha avuto un piccolo ruolo nella serie Run con star Merritt Wever e Domhnall Gleeson.