Phoebe Dynevor, star di Bridgerton, sarà la protagonista del thriller I Heart Murder

Phoebe Dynevor, la star di Bridgerton, sarà la protagonista del nuovo film prodotto da Sony Pictures intitolato I Heart Murder. Alla regia del lungometraggio ci sarà Matt Spicer, già autore di Ingrid Goes West.

Phoebe Dynevor in una foto promozionale

La sceneggiatura del film, descritto come un thriller al femminile e di cui non sono stati svelati i dettagli della trama, è stata scritta da Tom O'Donnell in collaborazione con Matt Spicer.

Nel team di produttori di I Heart Murder ci saranno anche Doug Wick e Lucy Fisher e il progetto permetterà a Phoebe Dynevor di avere un ruolo da assoluta protagonista in un progetto destinato al grande schermo.

L'attrice, grazie a Bridgerton, ha recentemente conquistato una nomination ai SAG Award. Il personaggio di Daphne, inoltre, apparirà nella seconda stagione del progetto prodotto da Shondaland per Netflix.

Phoebe, recentemente, è apparsa anche nelle serie Younger e Snatch e ha da poco completato le riprese di The Colour Room, un progetto Sky Original che la vede protagonista accanto a Matthew Goode.