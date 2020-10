Philomena: la storia vera che ha ispirato il film

Philomena di Stephen Frears è ispirato alla storia vera di Philomena Lee: una donna irlandese alla quale le suore hanno portarono via il figlio di tre anni per darlo in adozione. Philomena ha passato cinquant'anni a cercare il figlio che non è più riuscita a riabbracciare.

La gravidanza di Philomena

Judi Dench con la vera Philomena Lee

Philomena Lee è nata in Irlanda, nel 1933. Quando ha sei anni perde la madre a causa di una tubercolosi e il padre la manda a studiare in un convento. A diciotto anni Philomena ha una relazione con un uomo di nome John e rimane incinta. L'uomo lavora presso l'ufficio postale del paese. Nella cattolicissima Irlanda del 1952 restare incinte senza essere sposate è una colpa gravissima e Philomena viene cacciata dalla famiglia e mandata al convento Sean Ross Abbey a Roscrea che ospita altre ragazze madri dette Magdalene. Come raccontato nel film di Stephen Frears, le ragazze per ripagare le suore dell'ospitalità, devono lavorare nel convento e possono vedere il figlio solo per un'ora al giorno.

L'adozione del bambino

Michael Hess, il figlio di Philomena Lee da piccolo

Come spesso accade al convento Sean Ross Abbey il bambino viene dato in adozione: quando il piccolo compie tre anni le suore lo danno a una famiglia cattolica americana in cambio di una cospicua donazione. Philomena è costretta a firmare una carta in cui rinuncia per sempre ai suoi diritti di madre e non le viene data nessuna informazione sulla famiglia che ha adottato il figlio.

La seconda vita di Philomena Lee

Judi Dench con Philomena Lee

Lasciato il convento, Philomena Lee si trasferisce in Inghilterra dalla zia materna Kitty Madden. Nel 1959 si sposa e ha due figli, Jane e Kevin, e inizia a lavorare come infermiera. Un giorno Philomena decide di raccontare alla famiglia la sua storia: a 18 anni ha avuto un altro figlio e vorrebbe ritrovarlo. Jane si mette in moto per aiutare la madre, contatta molte persone tra le quali Martin Sixmith, scrittore e giornalista, responsabile della Comunicazione nel governo Blair dal 1997 al 2002. Dopo aver ascoltato la storia di Philomena, Martin inizia le sue personali indagini e scopre che il ragazzo è stato adottato col nome di Michael Hess ed è cresciuto in una famiglia agiata a St. Louis nel Missouri.

Chi è Michael Hess

Michael Hess è stato un personaggio molto noto negli USA perché ha lavorato a stretto contatto con il presidente repubblicano Ronald Reagan nonostante la sua omosessualit (la politica dell'amministrazione repubblicana è stata molto ostica nei confronti dei gay). Michael è morto di AIDS nel 1995, a 43 anni, e non è mai riuscito a riabbracciare la mamma. Philomena viene a sapere che il figlio ha fatto di tutto per ritrovare la madre naturale e prima di morire ha espresso il desiderio di essere seppellito nella sua Irlanda, vicino al convento di Sean Ross Abbey nella speranza che un giorno la madre riuscisse a trovare la sua lapide.

Philomena Project

Philomena Lee e Jane Libberton hannno fondato Philomena Project, per convincere il governo irlandese a pubblicare i registri dei bambini adottati per consentire alle madri di riabbracciare i propri figli. Philomena nel 2014 ha incontrato anche Papa Francesco che l'ha ricevuta in Vaticano. "Adesso sono libera dalla vergogna che mi sono portata addosso per decenni", ha detto Philomena dopo l'incontro. "Mi hanno fatto sentire colpevole per buona parte della vita per aver partorito senza essere sposata. Incontrando Francesco ho capito che i miei peccati erano perdonati. Finalmente mi sento bene".