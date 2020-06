Phillip Noyce su Peggy Jo, con star Lily James: "Una storia straordinaria su persone normali"

Lily James sarà la protagonista di Peggy Jo, film di cui Phillip Noyce ha condiviso i primi dettagli sulla storia e sui personaggi.

Il progetto è stato presentato al Mercato di Cannes e si basa in parte sulla storia vera di Peggy Jo Tallas.

Il regista Phillip Noyce ha spiegato che quando ha letto lo script è stato conquistato dal "personaggio, dalla storia d'amore, dal senso di avventura e dalla capacità di intrattenere". Il filmmaker ha sottolineato che aver scoperto la vera esistenza di Peggy Jo, che ha compiuto molte rapine in Texas alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, lo ha aiutato molto a sviluppare il progetto.

Lily James è più giovane rispetto al personaggio, tuttavia molti dettagli sono stati mantenuti come la madre inferma di cui si occupa, il rapporto che aveva con il fratello e la sua storia d'amore.

Gli spettatori, secondo Noyce, apprezzeranno assistere alla vita di questa donna che ha paragonato ai personaggi al centro di film come Ore 10: calma piatta, La generazione rubata e Salt.

Il regista ha sottolineato: "Si tratta di una storia su una straordinarietà che si trova in quelle che chiamiamo 'persone normali' e che si può vedere se si dà uno sguardo sotto la superficie'. Apparentemente Peggy è una persona comune che lavora come cameriera, ma 'sogna' e solamente un giorno realizza quel suo sogno, mettendo a rischio se stessa. La giovane incontra inoltre un'altra persona 'normale' che crede sia come se stessa, amante dei libri, del fantasy e della natura, con sogni irrealizzati. E il loro rapporto si sviluppa, si rende conto che ha trovato la sua anima gemella. Si tratta di una meravigliosa storia d'amore su quanto sono speciali le persone che chiamiamo normali".

Phillip Noyce ha aggiunto: "Lily James ha la giusta combinazione di fragilità, bellezza, forza e ribellione. Abbiamo paura per lei, vogliamo che riesca a ottenere ciò che vuole, vogliamo che faccia qualcosa di inaspettato".

Peggy, inoltre, si veste come un uomo indossando stivali da cowboy che aumentano anche la sua altezza, situazione che gli permette di non farsi arrestare perché gli investigatori pensavano il criminale fosse un uomo. Ogni furto diventa sempre più rischioso e nel film si seguirà anche una tenera storia d'amore tra due anime perdute che si sono trovate.