Phil Lord e Chris Miller collaboreranno con i Lucas Brothers per realizzare una nuova commedia

Phil Lord e Chris Miller collaboreranno con i Lucas Brothers per realizzare una commedia che verrà prodotta per Universal.

Phil Lord e Chris Miller sono al lavoro sul loro nuovo progetto: una commedia ideata e interpretata dai The Lucas Brothers che verrà prodotta da Universal grazie all'accordo stretto dai due filmmaker con lo studio nel 2019.

Per ora online non sono state diffuse anticipazioni riguardanti la trama del progetto.

La commedia viene descritta sostenendo che si tratti di un "concetto unico" che è stato ideato da Keith e Kenny Lucas in collaborazione con lo sceneggiatore Max Reisman.

Il duo composto da Phil Lord e Chris Miller si occuperà della produzione e collaborerà con i fratelli Lucas, con cui c'è un rapporto di amicizia fin dall'epoca di 22 Jump Street.

Lord e Miller, recentemente, hanno annunciato che collaboreranno alla realizzazione di Parent Tips, film diretto da Paul King con star Ryan Reynolds e al nuovo lungometraggio con star Ryan Gosling prodotto per MGM.