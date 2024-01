Pharrell Williams protagonista di Piece By Piece, biopic realizzato con i Lego

La vita di Pharrell Williams sarà raccontata attraverso i Lego nel nuovo film della Focus Features, Piece by Piece, che verrà distribuito in autunno.

La vita di Pharrell Williams sarà raccontata attraverso i celebri mattoncini Lego nel nuovo film della Focus Features Piece by Piece. Il film arriverà nelle sale l'11 ottobre ed è diretto dal premio Oscar Morgan Neville. Il cantante 13 volte vincitore di un Grammy ha postato la notizia su social network, dicendo: "Chi avrebbe mai pensato che giocare con i Lego da bambino si sarebbe evoluto in un film sulla mia vita. È la prova che anche chiunque altro può farlo... #PieceByPiece".

Piece by Piece è prodotto da Neville e Caitrin Rogers (Tremolo Productions) insieme ai produttori Williams, Mimi Valdés e Shani Saxon. Jill Wilfert e Keith Malone sono produttori esecutivi per il Lego Group.

David Lynch e Pharrell Williams il loro nuovo nightclub a Ibiza è un luogo assolutamente folle (FOTO)

Le dichiarazioni

Il presidente di Focus Features, Peter Kujawski, ha dichiarato: "Pharrell Williams è un vero e proprio pioniere la cui influenza nella musica, nell'arte e nella moda rimodella continuamente la cultura globale con un innegabile senso di gioia. In collaborazione con l'inimitabile Morgan Neville e con l'illimitata creatività del marchio Lego, il suo spirito visionario prende vita in un modo del tutto unico ed edificante che ispirerà tutti a ballare, cantare e usare la propria voce per costruire il mondo che vogliono vedere, mattoncino per mattoncino e pezzo per pezzo".

Aggiunge Neville: "Cinque anni fa, Pharrell Williams mi ha contattato con l'idea di aiutarlo a raccontare la sua storia attraverso l'animazione Lego. È stato uno di quei rari momenti in cui ho capito in un secondo che era un viaggio che volevo intraprendere. Sono grato ai nostri partner di Focus Features e del Gruppo Lego per aver creduto nella nostra folle missione. Abbiamo messo insieme un'incredibile squadra di collaboratori creativi per realizzare un nuovo tipo di film. Non vedo l'ora che la gente lo veda".

Williams ha commentato: "Quando ho avuto la folle visione di raccontare questa storia attraverso i mattoncini Lego, non avrei potuto immaginare un partner migliore di Morgan. È una leggenda. Sono grato che Focus abbia voluto collaborare con noi e sono onorato di poterlo condividere con il mondo e portare le persone nel mio universo. Costruire con i mattoncini Lego ci incoraggia a seguire la nostra immaginazione".

Infine, un rappresentante di Lego Group ha commentato: "Pharrell è un vero visionario ed è una persona che si spinge continuamente oltre i confini del significato di creatività; qualcosa che ci sta molto a cuore qui al Lego Group. Crediamo che il mattoncino Lego sia il mezzo creativo per eccellenza, che permette alle persone di costruire, disfare e ricostruire in tutti i modi possibili e immaginabili, rispecchiando il modo in cui Pharrell ha continuamente innovato nella sua vita. Avere l'opportunità di collaborare con lui, con un narratore incredibile come Morgan Neville e con il meraviglioso team di Focus Features è stato davvero stimolante. La creatività di Pharrell combinata ai mattoncini Lego è davvero qualcosa di speciale da vedere in atto".