Petra: Paola Cortellesi star della serie Sky, iniziate le riprese a Genova

Petra sarà la nuova serie TV con protagonista l'attrice Paola Cortellesi e le riprese delle quattro storie gialle al femminile sono ufficialmente iniziate nella città di Genova, come annuncia un comunicato riguardante il progetto che verrà prodotta per Sky da Cattleya - parte di ITV Studios in collaborazione con Bartlebyfilms.

Al centro della trama di Petra ci sarà la detective di Barcellona più famosa al mondo, personaggio creato alla metà degli anni 90' dalla scrittrice Alicia Giménez-Bartlett e apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo Riti di morte, pubblicato in Italia nel 2002 da Sellerio, editore di tutti i romanzi, che hanno ottenuto uno straordinario successo nel nostro paese, vendendo oltre un milione e mezzo di copie.

La protagonista è Petra Delicato, due matrimoni falliti alle spalle, un'ispettrice della mobile di Genova che dall'archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte, poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni.

Ad interpretare il personaggio principale sarà Paola Cortellesi (Come un gatto in tangenziale, Nessuno mi può giudicare, Scusate se esisto!). Alla regia Maria Sole Tognazzi (Viaggio sola, Io e lei, Passato prossimo), per la prima volta impegnata in una produzione per la tv. Le due tornano dunque a lavorare insieme dopo Passato prossimo, il primo film diretto della Tognazzi che le valse il Globo d'oro per la miglior opera prima e un Nastro d'argento al Miglior regista esordiente. Nel cast anche Andrea Pennacchi che interpreterà il viceispettore Antonio Monte.

Paola Cortellesi ha dichiarato: "Petra è una donna abile eppure imperfetta, che ha il coraggio di liberarsi dai cliché femminili, fra tutti il bisogno di piacere agli altri. Cerca una via d'uscita e non ha paura di pagarne il prezzo. Amo questo personaggio, creato dalla penna acuta di Alicia Giménez-Bartlett. E sono felice di poterlo interpretare diretta da una regista (e amica) eccezionale come Maria Sole Tognazzi".

Maria Sole Tognazzi ha invece sottolineato: "Nei miei film ho sempre voluto raccontare donne anticonvenzionali, libere, sorprendenti, che sfidassero il senso comune. E in Petra ho trovato l'occasione perfetta per cimentarmi in un grande progetto mantenendomi fedele ai temi che mi sono più cari. Sono orgogliosa che mi sia stata affidata la responsabilità di tradurre sullo schermo questo stupendo personaggio creato da Alicia Giménez-Bartlett e sono convinta che abbia tutte le caratteristiche per diventare un personaggio iconico e amato dal pubblico".

Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, ha infine commentato: "La qualità e la forza delle nostre produzioni originali continua a crescere ed è bello e significativo poter oggi accogliere Paola Cortellesi nel mondo Sky. Paola è un'artista di qualità superiore che coniuga in maniera unica talento e popolarità, e la sua presenza conferma l'ambizione della nostra piattaforma di diventare sempre di più la casa dei grandi talenti italiani. Petra è un progetto importante, che siamo riusciti a costruire grazie al contributo di un nostro partner consolidato come Cattleya e che offrirà ai nostri abbonati la trasposizione televisiva di un caso editoriale internazionale, dando corpo a un personaggio femminile geniale, dal carattere complesso e ricco di contrasti. Un giallo diverso e sorprendente anche grazie alla regia di Maria Sole Tognazzi, che con il suo cinema ha sempre saputo raccontare donne fuori dagli stereotipi. Il pubblico di Sky potrà quindi immergersi presto nel mondo di Petra. Un mondo originale, emozionante e di grande qualità".

Ecco le prime foto ufficiali del progetto:

Riccardo Tozzi, Fondatore e Co - CEO di Cattleya, ha commentato: "Petra ci è sempre sembrata una storia profondamente affine al Dna di Cattleya perché narra di un personaggio femminile forte e totalmente fuori dagli schemi e perché ci consente di proseguire la nostra ricerca sul genere misurandoci per la prima volta con una detective story. Anche la partenza da un libro è nelle nostre corde. Siamo molto felici di questo progetto ed entusiasti di farlo con un partner come Sky, una regista come Maria Sole Tognazzi e con Paola Cortellesi come protagonista assoluta. Infine, collaborare con una scrittrice di talento, e donna straordinaria, come Alicia Giménez-Bartlett è una bellissima esperienza".

La serie è scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino. Dopo Genova - dove le riprese si svolgono con il supporto della Genova-Liguria Film Commission - la produzione si sposterà a Roma. Petra sarà in esclusiva prossimamente su Sky.