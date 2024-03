Peter Weir si ritira a 80 anni: 'Non ho più le energie'

Peter Weir, grande regista australiano autore di successi come L'attimo fuggente, The Truman Show e Witness, ha confermato di essersi ritirato, ormai giunto alla soglia degli 80 anni di età.

Weir, che non dirige un film dal 2010, quando uscì The Way Back, lo ha rivelato nel corso di un'intervista concessa in occasione del Festival de la Cinémathèque, dov'era stato invitato in qualità di ospite d'onore.

"Sono in pensione. Perché ho smesso di fare cinema? Perché, semplicemente, non più le energie", ha dichiarato il regista.

In occasione della consegna del Premio Oscar alla carriera, nel 2022, Weir aveva dichiarato una cosa simile, non esplicitando però il suo pensionamento: "Per i registi, come per i vulcani, ci sono tre fasi principali: attiva, dormiente ed estinta. Credo di aver raggiunto quest'ultima! Un'altra generazione è là fuori a gridare "azione" e "stop" e buona fortuna a loro".

L'ultimo progetto di Weir

L'ultima volta che ha fatto parte di un progetto, Weir era destinato a dirigere Shantaram con Johnny Depp, ma ha lasciato il progetto a causa di "divergenze creative". Basato sul romanzo autobiografico di Gregory David Roberts, il film avrebbe raccontato di come l'attore si sia stabilito nei bassifondi di Mumbai, sia rimasto invischiato nel crimine organizzato e infine sia finito in Afghanistan.

Il progetto è quindi stato trasformato in una serie da Apple TV+. Tuttavia, Shantaram è stata cancellata dopo appena una stagione.

Ethan Hawke: "Russell Crowe e Johnny Depp sono responsabili del ritiro di Peter Weir"

Weir compirà 80 anni in estate e attualmente risiede nel suo paese natale, l'Australia. Anche se molti registi della sua età sono ancora attivi (pensiamo a Scorsese, Eastwood, Scott, Miyazaki, Allen, Coppola), sembra che abbia definitivamente smesso. È un vero peccato, ma ci ha sicuramente regalato tanti bei film da rivedere.