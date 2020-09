Peter Sarsgaard affianca Michael Keaton nella serie Hulu Dopesick

Peter Sarsgaard si prepara ad affiancare Michael Keaton nella serie Hulu Dopesick, dramma basato sul libro della giornalista Beth Macy sulla crisi degli oppioidi.

Berlinale 2013: Peter Sarsgaard presenta Lovelace

Questa, per Peter Sarsgaard, sarà la seconda esperienza con Hulu dopo la serie a sfondo politico The Looming Tower.

Dopesick, prodotta da FOX 21 Television Studios, si basa sul libro-inchiesta di Beth Macy del 2018 Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America. La serie Hulu, come il libro, si concentrerà su una cittadina mineraria della Virginia dove un medico di nome Samuel Finnix (Michael Keaton), descritto come un dottore della vecchia scuola che pratica il suo lavoro con gentilezza e dedizione, si ritrova coinvolto in un intrigo segreto ordito da Big Pharma.

Peter Sarsgaard interpreterà Rick Mountcastle, assistente del procuratore distrettuale coinvolto nel caso Purdue Pharma. Dopesick vedrà Danny Strong, Barry Levinson e Littlefield nel teamn creativo insieme a Michael Keaton, che si occuperà anche della produzione esecutiva.

Peter Sarsgaard è attualmente impegnato nella lavorazione dell'atteso The Batman, le cui riprese sono attualmente in pausa dopo che il protagonista Robert Pattinson è risultato positivo al Covid-19.