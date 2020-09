Peter Pan & Wendy: Yara Shahidi sarà Trilli nel film live-action della Disney

La versione live-action di Peter Pan ha trovato l'interprete di Trilli: la simpatica fatina amica del protagonista sarà interpratata da Yara Shahidi.

La star di Grown-ish ha infatti ottenuto la parte nel progetto della Disney, anticipando così un importante cambiamento di look del personaggio.

Il cast della nuova versione della storia raccontata inizialmente nel film Le avventure di Peter Pan, sarà composto anche da Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino e da Alexander Molony ed Ever Anderson, la figlia di Milla Jovovich.

Il libro Peter Pan & Wendy scritto da J.M. Barrie è stato pubblicato per la prima volta nel 1911 e racconta la storia del ragazzino che non vuole crescere. Quando Peter incontra Wendy Darling il giovane porta la ragazzina e e i suoi fratelli, John e Michael, sull'Isola che non c'è, dove incontrano i Bimbi Sperduti e Trilli, parte affidata alla ventenne Yara Shahidi, vivendo incredibili avventure e scontrandosi con Capitan Uncino.

La regia di Peter Pan & Wendy è stata affidata a David Lowery, mentre Toby Halbrooks ha scritto la sceneggiatura insieme al filmmaker.