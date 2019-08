Peter Fonda: Norman Reedus di The Walking Dead saluta l'attore di Easy Rider

Norman Reedus, star di The Walking Dead, ha voluto rendere omaggio al collega Peter Fonda, morto nella giornata di ieri, pubblicando una scatto su Instagram che li ritrae insieme.

"Mi mancherai amico. Uno dei più grandi", ha scritto l'attore nella didascalia della foto, che ricorda il giorno in cui Fonda fu ospite di Ride, la serie che vedeva Norman Reedus su una moto alla scoperta di nuovi luoghi e nuove culture. Nell'episodio Le Keys con Peter Fonda, i due viaggiarono attraverso le Florida Keys, visitando luoghi come il negozio di biciclette Tamiami Tyrants, il Joanie's Blue CRab Cafe e la casa del fotografo Lucky Cole: "Volevo essere Peter Fonda in Easy Rider e negli ultimi giorni ho realizzato la cosa migliore che si potesse fare", disse Reedus durante l'episodio in questione.

A proposito di Peter Fonda, morto ieri all'età di 79 anni, Nel 2016, la star di The Walking Dead aveva rilasciato dichiarazioni importanti a Yahoo, riservando parole di elogio al collega: "Peter è una tale icona di quel genere, e poi stare con lui e parlare della sua vita... Mi sono appassionato a tutto quello che diceva. È una persona straordinaria, tornare in una zona in cui viveva, sentire le sue storie di quando era lì per incontrare i suoi amici e sentire storie di Hemingway era davero fantastico".

Guardi film come Easy Rider e il modo in cui parlavano allora, tutti i fantastici dialoghi che avevano, e poi incontri qualcuno che parla davvero così, che vive davvero così, lo rende così gradevole e reale. E' stato straordinario" disse Reedus, rimasto affascinato dal modo in cui l'attore, proprio come nel film, affrontava la propria vita abbracciando la libertà.