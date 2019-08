Peter Fonda: morto l'attore di Easy Rider

Peter Fonda è morto, il protagonista di Easy Rider aveva 79 anni ed era il figlio di Henry Fonda e fratello di Jane Fonda.

Un comunicato ufficiale dichiara: "Condividiamo, con profonda tristezza, la notizia che Peter Fonda è morto. Fonda, 79 anni, è morto in pace durante la mattinata di venerdì, 16 agosto, alle 11.05 nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia".

La star di Easy Rider ha perso la vita a causa di un arresto respiratorio, conseguenza di un cancro ai polmoni.

Il comunicato prosegue: "In uno dei momenti più tristi delle nostre vite, non siamo in grado di trovare le parole appropriate per esprimere il dolore che proviamo nei nostri cuori. Mentre soffriamo vi chiediamo di rispettare la nostra privacy".

Dennis Hopper, Jack Nicholson e Peter Fonda in una scena del cult Easy Rider

La famiglia ha dichiarato: "Mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e cortese, desideriamo che tutti celebriate il suo spirito indomito e il suo amore per la vita. In onore di Peter, per favore brindate alla libertà".

Easy Rider è arrivato nelle sale 50 anni fa, il 14 luglio, e il 20 settembre era in programma una proiezione speciale presso la Radio City Music Hall di New York.

La sorella Jane Fonda ha dichiarato: "Sono davvero triste. Era il mio fratellino dal cuore dolce. Il chiacchierono della famiglia. Negli ultimi giorni ho trascorso del tempo meraviglioso da sola con lui. Se ne è andato ridendo".

Tra i film interpretati recentemente da Fonda ci sono Ghost Rider, 3:10 to Yuma e The Runner in cui ha lavorato nuovamente con Nicolas Cage.

L'artista aveva ottenuto il suo primo ruolo significativo nel 1966 in occasione del film I selvaggi, diretto da Roger Corman e con protagonisti Nancy Sinatra e Bruce Dern. Nella sua autobiografia pubblicata nel 1998, Don't Tell Dad: A Memoir, Fonda ha spiegato che proprio osservando un poster de I Selvaggi ha avuto l'idea alla base di Easy Rider che scrisse insieme a Dennis Hopper e Terry Southern.

Nel 1971 Fonda esordì alla regia in occasione del film Il ritorno di Harry Collings, mettendosi alla prova dietro la macchina da presa anche in occasione di Idaho Transfer e Wanda Nevada.