Peter Dinklage e Juliette Lewis star di La Foresta, film tratto dal romanzo di Joe R. Lansdale

Peter Dinklage sarà il protagonista di La Foresta (The Thicket) e, accanto a lui nel film tratto dal romanzo di Joe R. Lansdale ci sarà anche Juliette Lewis.

Il progetto, descritto come un western-thriller dalle atmosfere dark, è già nella fase delle riprese, in corso a Calgary, Canada.

Il progetto The Thicket, sostenuto da Tubi, potrà contare su un cast che comprende - oltre a Peter Dinklagee e Juliette Lewis - anche Esmé Creed-Miles (Hanna), Levon Hawke (The Crowded Room), Leslie Grace (In The Heights), Gbenga Akinnagbe (The Old Man), Macon Blair (I Care A Lot), James Hetfield (Metallica), Ned Dennehy (Peaky Blinders), Andrew Schulz (Infamous), e Arliss Howard (Mank).

Al centro della trama c'è Jack (Hawke), un giovane innocente, che intraprende un'epica missione per salvare sua sorella Lula (Creed-Miles), dopo che è stata rapita dal violento killer Bill Tagliagola (Lewis) e dalla sua gang. Per salvarla, Jack chiede l'aiuto di un astuto cacciatore di taglie chiamato Reginald Jones (Dinklage), figlio di un ex-schiavo (Akinnagbe) e di una prostituta (Grace). La gang rintraccia l'assassino in un territorio dove regnano il sangue e il caos.

La sceneggiatura è firmata da Christopher Kelly, mentre Elliot Lester sarà impegnato alla regia. Guillermo Garza sarà coinvolto come direttore della fotografia e Ray Suen sta scrivendo la colonna sonora.

Dinklage è coinvolto nello sviluppo del film La foresta da un decennio e il progetto ha dovuto affrontare molti ostacoli prima di arrivare nella fase delle riprese. La star della serie Il Trono di Spade ha dichiarato: "Sono davvero eccitato nel portare l'incredibile storia di Joe Lansdale sullo schermo. Si tratta di un viaggio nel cuore dell'oscurità per trovare l'amore e riportarlo nel posto che gli spetta".