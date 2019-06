Peter Dinklage sarà tra i protagonisti del film I Care A Lot

Peter Dinklage sarà il protagonista del film I Care A Lot accanto all'attrice Rosamund Pike.

Il progetto sarà il primo lungometraggio live-action interpretato dall'attore dopo la conclusione della serie Il Trono di Spade, che ha salutato i suoi fan dopo otto anni.

Il film I Care A Lot sarà scritto e diretto da J Blakeson e racconterà la storia di Marla Grayson, famosa per aver utilizzato la legge a proprio favore, ma andando contro i suoi stessi clienti. La donna sembra però incontrare qualcuno al suo livello quando una persona che sembra perfetta per i suoi scopi ne fa invece emergere un lato inaspettato.

Rosamund Pike sarà la protagonista nella parte di Grayson, mentre la parte assegnata a Peter Dinklage è ancora avvolta dal mistero. L'attore, sul grande schermo, ha recentemente interpretato Avengers: Infinity War e ha doppiato The Angry Birds Movie 2.

