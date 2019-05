Il mucchio selvaggio: Michael Fassbender, Jamie Foxx e Peter Dinklage nel remake?

The Wild Bunch - Il mucchio selvaggio avrà un remake diretto da Mel Gibson e tra i protagonisti potrebbero esserci gli attori Michael Fassbender, Jamie Foxx e Peter Dinklage.

La nuova versione del film di Sam Peckinpah sarà un approccio contemporaneo al western del 1969.

Il mucchio selvaggio tornerà nelle sale con una sceneggiatura scritta da Bryan Bagby in collaborazione con Mel Gibson, impegnato anche dietro la macchina da presa. Nel team della produzione ci sarà inoltre Jerry Bruckheimer e Warner Bros si occuperà dei finanziamenti e della distribuzione nei cinema.

Le riprese del western prenderanno il via in autunno, riportando la star australiana sul set in veste di regista dopo il successo ottenuto con Hacksaw Ridge nel 2016, che ha conquistato due premi Oscar.

Nel lungometraggio originale si raccontava la storia di un gruppo di fuorilegge che vogliono compiere un ultimo colpo prima di ritirarsi, ma vengono presi di mira da un gruppo guidato da un ex partner vittima del loro doppio gioco.

I protagonisti del western cult erano William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sanchez e Ben Johnson.

Il Mucchio Selvaggio, Mel Gibson: "Pensavo fosse una cattiva idea girare un remake"