Pete Davidson star del film I Slept with Joe Ramone

L'attore Pete Davidson sarà il protagonista del film I Slept with Joe Ramone, un nuovo progetto biografico prodotto per Netflix.

Pete Davidson sarà il protagonista di I Slept with Joe Ramone, un progetto biografico che racconterà la storia del re del punk e che verrà prodotto da Netflix e STXfilms.

L'attore collaborerà nuovamente con il regista Jason Orley dopo Big Time Adolescence e Pete Davidson: Alive from New York.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da Pete Davidson e Jason Orley basandosi sull'omonimo libro scritto da Mickey Leigh, il fratello di Joey Ramone.

Adam Fogelson, a capo di Chairman STXfilms Motion Picture, ha dichiarato: "Quando si condivide un letto con qualcuno - e non solo un letto, ma un'infanzia, una famiglia e una vita intera - conosci quella persona meglio di chiunque altro. Mickey Leigh non solo ha collaborato con la band del fratello maggiore, ha anche dei ricordi insostituibili e aneddoti legati alla vita di Joey Ramone, avendolo sostenuto quando nessun altro lo faceva ed avendolo visto mentre superava le avversità nel modo più drammatico. I Slept with Joey Ramone è un grandioso inno rock che diventerà un altrettanto grandioso film biografico, che si distingue per essere una storia universale su una famiglia. Pete Davidson è perfetto per questo ruolo e siamo eccitati per il fatto che lui e Jason porteranno in vita questa icona del rock ed elettrizzati nel collaborare ancora una volta con i nostri amici di Netflix".

Davidson apparirà prossimamente nel film The Suicide Squad: Missione Suicida.