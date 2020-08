Pete Davidson e O'Shea Jackson Jr. saranno protagonisti di American Sole

Pete Davidson e O'Shea Jackson Jr. saranno i protagonisti della commedia American Sole, un nuovo progetto che verrà prodotto da Kevin Hart e Chris Paul.

Il lungometraggio verrà realizzato da STXfilms e potrà contare sulla collaborazione di Stadium Goods, il marchio specializzato in sneaker e streetwear, che collaborerà per sviluppare nel modo più accurato la sceneggiatura.

Il film American Sole sarà scritto e diretto da Ian Edelman (The After Party) e racconterà la storia di due ventenni che sono sommersi dai debiti per frequentare il college e decidono di ottenere rapidamente dei soldi grazie al mercato della rivendita di sneaker, cercando così di raggiungere il proprio sogno americano. Quando la loro startup rimane senza liquidità e un investitore dalle intenzioni poco chiare rappresenta la loro unica via di uscita, il sogno diventa ben presto un incubo.

Adam Fogelson, a capo di STXfilms Motion Picture Group ha dichiarato che il progetto interessa il mondo della moda, della musica, dello sport e degli affari: "Crediamo di aver assemblato un dream team di filmmaker e con un cast guidato da Pete Davidson non potremmo chiedere qualcosa di più eccitante".

American Sole racconterà i segreti dell'industria legata alle sneaker e del mercato legato alla loro rivendita. Chris Paul ha dichiarato: "Con la mia passione personale per le sneaker e la cultura che la anima, sono entusiasta nel fare la mia parte nel raccontare questa storia in grado di intrattenere".