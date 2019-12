Personaggi Disney molestati nei parchi a tema dai turisti: la polizia indaga

Alcuni membri dello staff di Walt Disney World, in Florida, hanno affermato di essere stati molestati e toccati in modo inappropriato dai turisti, coinvolgendo anche la polizia.

Non tutto è roseo e incantato nei parchi a tema Disney, infatti alcuni membri del cast di Walt Disney World, che impersonano i personaggi Topolino e Minnie, hanno accusato dei turisti di molestie e di averli toccati impropriamente, facendogli male e causando situazioni poco piacevoli.

Il più eclatante di questi incidenti sembra aver coinvolto il membro del cast che interpreta Topolino, la cui sicurezza è stata compromessa dopo che un ospite ha dato una pacca sulla testa del costume cinque volte, facendo scivolare giù la persona all'interno del costume, sforzando anche il collo. Dopo l'accaduto, il membro del cast è andato in ospedale, infortunandosi il collo durante l'incidente, e la famiglia coinvolta si è giustificata spiegando che la nonna di un bambino ha toccato il personaggio per mostrare a suo nipote di non aver paura. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Orange ha giudicato l'incidente civile e non criminale.

Nello stesso giorno, sembra, un altro dipendente del parco che impersonava Minnie è stato palpeggiato da un turista. A quanto pare, stavolta, quest'uomo era stato già coinvolto in incidenti simili in altri parchi, causando la sua espulsione dai parchi Disney per sempre.

Dopo questi incidenti, e altri che accadono spesso nei parchi a tema, il portavoce della Disney Andrea Finger ha rilasciato una dichiarazione ufficiale alla stampa: "Tutti dovrebbero sentirsi al sicuro sul posto di lavoro e incoraggiamo i membri del cast a farsi avanti in qualsiasi situazione spiacevole. Forniamo più risorse per proteggere il benessere dei nostri membri del cast, inclusi agenti di polizia in loco che rispondono e sono disponibili per loro, se necessario."