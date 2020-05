Percy Jackson, il titolo della serie Disney+ sulla prima pagina dello script

Percy Jackson, Rick Riordan continua a stuzzicare la curiosità dei fan postando su Twitter il titolo della serie Disney+: Percy Jackson and The Olympians, che campeggia sulla prima pagina della sceneggiatura, condivisa nel post in questione.

Solo un paio di giorni fa una notizia ci coglieva un po' tutti di sorpresa (diremmo quasi come un fulmine a ciel sereno, ma sarebbe davvero una pessima battuta): Disney+ sta lavorando a una serie tv live-action basata sui romanzi di Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo, dell'autore americano Rick Riordan.

Riordan, dai suoi account social, ha infatti annunciato che la serie è in fase di sviluppo, e che lui stesso sarà ampiamente coinvolto nella sua produzione.

Oggi, sempre tramite Twitter, lo scrittore ha condiviso quella che dovrebbe essere la prima pagina della sceneggiatura, l'outline del pilot dello show, in cui ci viene mostrato quello che presumibilmente dovrebbe essere il titolo definitivo della serie, Percy Jackson and The Olympians.

Hope you guys have a great weekend! I know I will. I have some work to do. 🙂 #PercyJacksonDisneyPlus pic.twitter.com/bZ9ohDNQVd — Rick Riordan (@rickriordan) May 15, 2020

Anche se non sono arrivate ancora comunicazioni da parte di Disney, pare proprio che il progetto sia già avviato, e che Riordan sarà effettivamente una voce predominante nella sua creazione.

Furono in molti ad essere insoddisfatti della trasposizione cinematografica dei primi due libri della saga, Percy Jackson e Il Ladro di Fulmini (2010) e Percy Jackson e Il Mare Dei Mostri (2013), tanto che all'epoca i film non fecero registrare consenso e incassi tali da permettere di continuarne la produzione.

Che sia questa la volta buona?