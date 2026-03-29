Per sempre Gino su Rai 2: scaletta, ospiti e canzoni dell’omaggio al cantautore

A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, avvenuta il 24 marzo 2026, la Rai dedica una serata evento speciale su Rai 2 per rendere omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani. In onda questa sera, domenica 29 marzo 2026 dalle ore 21:00, Per sempre Gino sarà un viaggio emozionante nella vita e nella carriera dell'artista genovese, tra musica, parole e immagini d'archivio. Lo speciale, vuole celebrare l'eredità culturale e musicale lasciata da Paoli, figura centrale della scuola genovese.

Ospiti e testimonianze: il racconto di una carriera unica

A guidare il racconto sarà Pierluigi Diaco, che accompagnerà il pubblico attraverso testimonianze e ricordi di chi ha conosciuto e vissuto da vicino il percorso umano e artistico del cantautore. In studio si alterneranno numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Tra questi Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Spazio anche a un ricordo più intimo e sociale affidato a Fausto Bertinotti, che ripercorrerà il contesto storico e culturale in cui nacque la carriera di Gino Paoli, sottolineando anche il suo impegno e la passione politica.

Gino Paoli

Musica dal vivo: la scaletta e gli artisti che celebrano i successi di Gino Paoli

La serata sarà arricchita da numerose esibizioni musicali. Francesco Baccini interpreterà Quattro amici, mentre Simone Cristicchi porterà sul palco Ti lascio una canzone. Tra gli altri artisti, Serena Autieri canterà Una lunga storia d'amore, Nino Buonocore Averti addosso, Chiara Galiazzo Senza fine e Alberto Bertoli La gatta.

Sulpalcoi di Rai 2 anche Dario Ballantini, che per anni ha interpretato Gino Paoli a Striscia la Notizia e che proporrà Un altro amore.

Attori e interpretazioni: emozioni tra parole e canzoni

Momenti di grande intensità arriveranno anche dal mondo della recitazione. Milena Vukotic interpreterà i testi delle prime due canzoni depositate alla SIAE da Paoli nel 1961, Io vivo nella luna e Volevo averti per me, leggendo dagli spartiti originali.

A rendere ancora più speciale la serata saranno anche Claudia Gerini, che canterà Che cosa c'è, Lina Sastri con 67 parole d'amore, e Sergio Castellitto, che darà voce a uno dei brani più celebri del cantautore.

Un viaggio nella storia con immagini d'archivio inedite

A completare il racconto saranno immagini di repertorio che ripercorreranno tutta la carriera di Gino Paoli, dagli anni Sessanta fino a oggi, offrendo al pubblico un ritratto completo e coinvolgente di uno degli artisti più amati della musica italiana. Una serata intensa e ricca di emozioni, pensata per celebrare la memoria di un grande protagonista della canzone d'autore italiana e per ricordare, attraverso musica e parole, l'eredità lasciata da Gino Paoli.