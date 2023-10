Per Elisa-Il Caso Claps stasera su Rai 1: trama seconda puntata, la miniserie è tratta da una storia vera

Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Per Elisa-Il Caso Claps, la miniserie che racconta l'omicidio di Elisa Claps: trama e cast.

Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata della miniserie Per Elisa-Il Caso Claps, basata sul libro 'Blood on the altar' di Tobias Jones. Il progetto, a cui ha partecipato anche la famiglia Claps, racconta l'omicidio della giovane Elisa e la battaglia di suo fratello Gildo Claps e della sua famiglia per fare luce sulla scomparsa della ragazza. Trama, cast e storia vera della miniserie che ci terrà compagnia per tre settimane.

Per Elisa-Il Caso Claps

La miniserie ricostruisce l'omicidio di Elisa Claps per il quale è stato condannato Danilo Restivo. Elisa Claps esce di casa per andare a messa in un'assolata domenica mattina del settembre 1993 a Potenza. Da quel momento nessuno avrà più sue notizie, fino al ritrovamento del suo corpo 17 anni dopo, nel sottotetto della chiesa dove era stata vista viva l'ultima volta.

A novembre 2002 a Bournemouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, Heather Barnett, una madre single di due adolescenti, viene trovata in casa a terra, coperta di sangue, orribilmente mutilata.

Trama delle puntate del 31 ottobre

Episodio 3: I Claps ricevono una richiesta di riscatto da parte di presunti rapitori. Le indagini portano all'arresto di Danilo, ma l'assenza del corpo di Elisa non permette di portare oltre l'accusa

Episodio 4: Dopo più di un anno Irene torna a Potenza riavvicinandosi nuovamente a Gildo. Intanto, il caso è trasferito alla procura di Salerno, ma l'assenza del corpo di Elisa 'blocca' le indagini.

Cast

La vera storia dell'omicidio di Elisa Claps

La storia di Elisa Claps è un tragico caso di cronaca italiana che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica per molti anni. Elisa Claps, una giovane donna di Potenza, scomparve il 12 settembre 1993, all'età di 16 anni. La sua scomparsa rimase irrisolta per quasi 18 anni. Nel corso degli anni, emersero molte teorie e indagini sulla sua scomparsa, ma il caso subì una svolta significativa solo nel 2010.

Il 17 marzo 2010, diciassette anni dopo la sparizione, il cadavere di Elisa Claps fu trovato nella torre campanaria della chiesa di San Francesco a Potenza da alcuni operai durante i lavori di ristrutturazione per infiltrazioni d'acqua.

Il ritrovamento del corpo e la successiva autopsia hanno permesso di condannare Danilo Restivo, il quale nel frattempo si era trasferito in Inghilterra. Qui si era macchiato di un altro omicidio: l'assassinio di Heather Barnett, avvenuto il 12 novembre 2002 a Charminster, un villaggio del Dorset nei pressi di Bournemouth.

Danilo Restivo è detenuto in Inghilterra dove sta scontando la condanna a quaranta anni di carcere per l'omicidio di Heather Barnet. In Italia, il 23 ottobre 2014 la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a trent'anni nei confronti di Restivo per l'omicidio di Elisa Claps, qui trovate chi è Danilo Restivo.