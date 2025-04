Penn Badgley ricorda Michelle Trachtenberg di Gossip Girl: "Un cuore puro e una risata contagiosa"

La star di You ha ricordato Michelle Trachtenberg, collega in Gossip Girl scomparsa a febbraio, elogiandone il cuore puro e l'energia contagiosa.

Durante il lancio della quinta stagione di You, la serie thriller di Netflix di cui è protagonista, Penn Badgley ha voluto spendere alcune parole per ricordare Michelle Trachtenberg, sua collega ai tempi di Gossip Girl, recentemente scomparsa a causa di complicanze legate al diabete mellito.

Alla première della nuova stagione, intervistato da E! News, Badgley ha definito la notizia della morte di Michelle "davvero surreale" e "profondamente triste", riflettendo sull'impatto positivo che l'attrice aveva su chiunque la incontrasse.

"Quello che ricordo maggiormente di lei è la sua capacità di ridere con sincerità", ha raccontato. "Era incredibilmente gioiosa. Come tutti noi aveva i suoi momenti di luce e ombra, ma conservava dentro di sé una risata infantile, una gioia autentica che riusciva a trasmettere agli altri".

Badgley ha sottolineato che, pur non vedendo la Trachtenberg "da oltre dieci anni", il ricordo che conserverà di lei è quello di una persona dal "cuore davvero puro". L'attore ha preferito non fingere una conoscenza approfondita, ma ha comunque voluto esprimere l'impatto che Michelle aveva avuto su di lui e su tutti quelli che la conoscevano.

L'addio commosso a Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg, conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Dawn Summers in Buffy - L'ammazzavampiri, è scomparsa improvvisamente alla fine di febbraio a soli 39 anni. La causa del decesso sono state complicazioni dovute al diabete mellito, una patologia contro la quale l'attrice combatteva da tempo.

Buffy: Sarah Michelle Gellar e Michelle Trachtenberg in una scena de Il morso del vampiro

La notizia della sua morte ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e i suoi tanti fan, lasciando un vuoto tra coloro che avevano lavorato al suo fianco.

Numerosi colleghi e amici hanno voluto ricordarla pubblicamente. Blake Lively, sua compagna di set in Gossip Girl, ha dedicato un lungo e commosso messaggio su Instagram, descrivendola come "pura elettricità" e sottolineando quanto la sua energia fosse in grado di trasformare l'atmosfera di qualsiasi ambiente in cui entrasse: "Sapevi quando entrava in una stanza perché l'energia cambiava immediatamente. Tutto ciò che faceva, lo faceva con il 200% di sé stessa. Rideva a crepapelle, difendeva chi amava senza esitazione, e si batteva per ciò che riteneva giusto con una forza incredibile".

Gossip Girl: Michelle Trachtenberg e Chace Crawford una scena dell'episodio Gone Maybe Gone

Anche Chace Crawford, interprete di Nate Archibald nella serie cult, ha reso omaggio all'attrice con un post sui social media. Crawford ha definito Michelle "una forza della natura", lodando il suo spirito magnetico e il suo senso dell'umorismo unico che riusciva sempre a illuminare il set.