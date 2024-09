Penélope Cruz ottiene a sorpresa una nomination ai Latin Grammy

Penélope Cruz ha ottenuto una nomination ai Latin Grammy grazie al video musicale di 313 di Resident, in cui è impegnata come voce narrante.

L'attrice appare anche nella clip del brano, in corsa inoltre nella categoria di Miglior Canzone dell'anno.

Il coinvolgimento dell'attrice

La canzone 313 è stata scritta da Residente, Silvia Pérez Cruz e Leo Genovese e il video, molto spettacolare e onirico, vede apparire anche l'attrice premio Oscar in alcune sequenze realizzate in location ricche di fascino e storia, dove sono state eseguite anche delle coreografie di grande impatto visivo.

Penelope Cruz, grazie alla sua interpretazione di alcuni versi poetici, potrebbe quindi aggiungere un prestigioso riconoscimento nella lista dei premi vinti nella sua carriera. L'attrice, alcuni anni fa, era stata in corsa anche per un Emmy grazie alla sua interpretazione di Donatella Versace nella miniseire The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Ecco il video:

Quando verranno consegnati i Latin Grammy

Per scoprire se Penélope riuscirà a conquistare un Latin Grammy bisognerà attendere il 14 novembre, giorno in cui al Kaseya Center di Miami verranno annunciati i vincitori dei premi musicali in diretta televisiva su Univision, Galavisión e ViX.

L'ultimo turno di votazioni inizierà il 27 settembre e in corsa nelle altre categorie ci sono anche Édgar Barrera, con ben nove nomination, Karol G e Bad Bunny che potrebbero vincere otto premi, e Laura Pausini. L'artista italiana, già in passato premiata grazie ai suoi album in spagnolo, è in corsa nelle categorie Miglior Album Pop Tradizionale grazie al lavoro compiuto con Almas Paralelas.