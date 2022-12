Pelè: su Sky questa sera Fuga per la vittoria, omaggio al fuoriclasse brasiliano scomparso

Sky rende omaggio a Pelè mandando in onda il film Fuga per la vittoria: stasera alle 22.50 su Sky Cinema Due

Pelè è scomparso ieri 29 dicembre 2022, stasera Sky lo ricorda con il film Fuga per la vittoria: la pellicola in cui il calciatore recita al fianco di Sylvester Stallone. Il lungometraggio racconta di una partita di calcio tra la nazionale tedesca e una squadra di prigionieri alleati, organizzata da un ufficiale di un campo di prigionia nazista. Fuga per la vittoria va in onda questa sera alle 22.50 su Sky Cinema Due (in replica domani 31/12 alle 12.35).

In Fuga per la vittoria Pelè, insieme ad altri ex calciatori, veste i panni di un prigioniero di guerra in un campo di concentramento tedesco. L'ufficiale nazista Von Steiner riconosce nel recluso Colby un ex calciatore militante in Nazionale inglese nonché nel West Ham. Dispiaciuto del fatto che le circostanze, che li vedono su due fronti belligeranti opposti, non permettano loro di discorrere dei loro passati sportivi come desidererebbero, Von Steiner tuttavia ha l'idea di organizzare un incontro di calcio tra una selezione di calciatori Alleati e la squadra sportiva di una vicina base tedesca.

Ma non è l'unico omaggio di Sky a Pelè, Sky Documentaries programma il documentario L'ultimo spettacolo di Pelé, in onda questo pomeriggio alle 16.45: era il 28 agosto 1977 quando il re del calcio lasciò il suo trono. Pelé smise ufficialmente di incantare il mondo: intraprendiamo un viaggio in quell'ultima partita, in quel lungo d'addio raccontato da chi c'era.

Sky Sport Football propone 3 episodi della miniserie #SkyBuffaRacconta. Episodio 1 - Dico, il giovane Pelè (ore 15.45): dalla terra di Bauru, sulla strada per Santos il mito prende forma. Un lustrascarpe calciatore che conquista il mondo. Il sovrano che dal '50 il Brasile non ha mai smesso di cercare. Episodio 2 - IL Santastico (ore 16.45): 4 titoli mondiali tra Nazionale e club in pochi anni: tutto il mondo vuole assistere dal vivo al Never Ending Tour di Pelè e dei suoi Sant-asticos, i nuovi H. Globetrotters del calcio.

Episodio 3 - Il re che ci ha lasciato il futuro (ore 17.45): il Mondiale di Svezia a soli 17 anni incorona Pelè "Re" del calcio. Solo il 30% delle sue giocate sarà visibile, ma basterà a comprendere quanto in anticipo ci consegnò il futuro. Mentre alle 18.45 il docufilm FIFA: When the World Watched: Brazil 1970: inedita, elegante e fantasiosa rivisitazione della squadra brasiliana che ai Mondiali FIFA del '70 in Messico incantò il pianeta. Con le voci di Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostao, Rivellino.