Pedro Pascal e Tom Hanks nel trailer di Freaky Tales, il film che celebra gli anni '80

Se la nostalgia per la Bay Area degli anni '80 vi ha mai contagiato, Freaky Tales è il film che non potete perdere. Con protagonisti Pedro Pascal e Tom Hanks, questa pellicola vi farà rivivere l'atmosfera unica di quel periodo.

La pellicola, diretta da Anna Boden e Ryan Fleck - la coppia di registi già nota per il loro lavoro su film indipendenti come Sugar e Mississippi Grind e per Captain Marvel - si presenta come un film antologico composto da quattro storie ambientate a Oakland nel 1987.

Freaky Tales è un omaggio a tutto ciò che ha segnato la cultura pop degli anni '80: dalla scena hip-hop ai film di fantascienza, dalle leggende dello sport ai cult dei film di arti marziali. Il film ha fatto il suo debutto al Sundance Film Festival nel 2024 e successivamente è stato acquisito da Lionsgate, che lo distribuirà nelle sale il prossimo 4 aprile.

Trama e cast del film con Pedro Pascal e Tom Hanks

La sinossi ufficiale recita: "Ambientato a Oakland nel 1987, Freaky Tales è un mixtape di personaggi eccentrici: una stella dell'NBA, un poliziotto corrotto, un duo rap femminile, teenager punk, neonazisti e un esattore, le cui vite si incrociano in un turbinio di scontri e confronti".

Il formato antologico rende facile l'inserimento di volti noti, come quello di Tom Hanks, che interpreta il proprietario di un videonoleggio.

Diretto e scritto da Boden e Fleck, il film vede nel cast anche Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion, Ji-young Yoo, Angus Cloud e, naturalmente, Tom Hanks.

Un ruolo di particolare rilievo è quello di Jay Ellis, che sta vivendo un anno molto prolifico con due produzioni in streaming e un ruolo di mentore nel concorso Creative Spirit di Rabbit Hole Whiskey. In una recente intervista con IndieWire, Ellis ha parlato dell'importanza della sua esperienza con Boden e Fleck durante le riprese di Freaky Tales, che lo ha ispirato nel suo ruolo di guida per i giovani registi emergenti.

"Ho avuto il privilegio di lavorare con alcuni dei migliori registi, da Anna Boden a Ryan Fleck, passando per Joe Kosinski, Melina Matsoukas e Prentice Penny. Ho avuto modo di lavorare con persone straordinarie e poi, naturalmente, ho avuto l'opportunità di dirigere io stesso", ha dichiarato Ellis. "Spero che tutta questa esperienza possa servire a chi guiderò, contribuendo alla crescita di chi avrà l'onore di essere il mio protetto."